L'investimento più importante del Milan nel mercato invernale è stato per l'acquisto più giovane, cioè Rafael Leao, il quale è stato prelevato dal Lille per 35 milioni di euro: secondo La Gazzetta dello Sport, il portoghese è costato caro, ma per il club di via Aldo Rossi il prezzo è destinato a salire in maniera esponenziale.