Gazzetta - Milan, Leao non partirà a gennaio

Il Milan sogna Ibrahimovic e, nel frattempo, si augura che Piatek possa sbloccarsi. Sia il ritorno di Ibra che il rendimento del polacco rappresentano al momento delle incognite. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’unica certezza nel reparto offensivo rossonero è che Rafael Leao non lascerà Milanello, neppure in prestito. Paradossalmente . scrive la rosea - l’arrivo dell’esperto svedese potrebbe essere un motivo in più per trattenerlo.