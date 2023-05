Gazzetta - Milan, Leao non sarà titolare contro l’Inter: al suo posto atteso Saelemaekers

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao non sarà sicuramente titolare domani sera contro l'Inter nel match di andata delle semifinali di Champions League. La speranza di Stefano Pioli è di recuperarlo almeno per la panchina, ma certamente il portoghese non partirà dal primo minuto. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che al suo posto giocherà Alexis Saelemaekers.