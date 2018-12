Gazzetta - Milan, Leonardo ci prova per Pato ma va convinto il Tianjin a cederlo in prestito

Leonardo ci prova per Alexandre Pato, ma c'è da superare l'ostacolo Tianjin: il brasiliano ha infatti una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e un ricco ingaggio da 9 milioni di euro fino a dicembre 2019. Secondo La Gazzetta dello Sport, per tornare in rossonero, il Papero dovrà ovviamente ridursi lo stipendio e inoltre andrà convinto il club cinese a lasciarlo partire in prestito fino a giugno, facendo leva sulla volontà del diretto interessato.