Gazzetta - Milan, lo sfogo di Pioli: "Da mesi si parla del mio futuro. Ma la squadra mi ha seguito"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina lo sfogo di Stefano Pioli che ieri, dopo la partita contro il Torino, ha parlato così della questione che riguarda il suo addio a fine stagione: "La prossima sarà l'ultima partita di campionato e poi vedremo. Si parla da troppi mesi del mio futuro, la squadra è stata brava perchè non è facile seguire l'allenatore in questa situazione. Io non ce l'ho con nessuno - ha dichiarato a Sky -. Abbiamo avuto una situazione non semplice intorno a noi, chiudendo il campionato al secondo posto. Non ho appuntamenti con la società. Ci siamo sempre trovati a fine campionato, non so se ci vedremo prima o dopo la Salernitana. Non ho parlato con nessun'altra squadra, ho troppo rispetto per il Milan e per i tifosi. Non sto pensando al futuro, ci penserò quando sarà il momento. Sono concentrato nel finire al meglio la stagione".

Intanto, Paulo Fonseca è sempre più il favorito per prendere il posto di Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese guiderà stasera per l'ultima volta il Lille, con la speranza di battere il Nizza e chiudere il campionato francese al terzo posto, che vuol dire qualificazione alla prossima Champions League.