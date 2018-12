Gazzetta - Milan, lo slogan di Gattuso: vietato ragionare all’italiana

Stasera, contro l’Olympiacos, il Milan può passare ai sedicesimi anche perdendo (ma difendendo il 3-1 di San Siro come se fosse un match a eliminazione diretta). Gattuso, però, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, ha pronto lo slogan per la serata del Karaiskakis: “Vietato ragionare all’italiana. Non affidiamoci a difesa e contropiede, voglio vedere personalità”. Guai a gestire il vantaggio, dunque: bisogna disputare una gara perfetta.