Gazzetta - Milan, l’obiettivo di Gattuso: un dicembre "senza fare danni"

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Rino Gattuso ha fissato l’obiettivo: presentarsi al mercato di gennaio senza aver perso terreno in campionato e con in tasca il biglietto per i sedicesimi di Europa League. "A dicembre non dobbiamo fare danni", ha dichiarato il tecnico rossonero. Poi - come evidenzia La Gazzetta dello Sport - ci penseranno Leonardo, Maldini e Gazidis a rinforzare la squadra, compatibilmente coi precetti UEFA.