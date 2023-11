Gazzetta - Milan, Loftus-Cheek non ha più dolore: può rientrare già sabato contro l'Udinese

vedi letture

Arrivano ottime notizie da Milanello in merito alla condizioni di Ruben Loftus-Cheek: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista inglese, out nelle ultime settimane per un'infiammazione pubico-addominale, non sente più dolore e quindi è probabile che possa tornare a disposizione di Stefano Pioli già per il match di sabato contro l'Udinese. La sensazione è che l'ex Chelsea giocherà uno spezzone contro i friulani per mettere minuti nelle gambe e poi tornerà titolare martedì in Champions League contro il PSG.