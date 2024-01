Gazzetta: "Milan magico. Mou non è Harry Potter: Roma sempre più piccola"

"Milan magico. Mou non è Harry Potter: Roma sempre più piccola" scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Vittoria per 3-1 dei rossoneri che blindano il terzo posto, la Roma invece è nona. "La notte magica è del Milan. Mou non è Harry Potter e scarseggia anche di attrezzi del mestiere in questa Roma sempre più piccola" scrive il quotidiano.

Una prova convincente dei rossoneri che archiviano il passo falso in Coppa Italia con un tris tutto francese firmato Adli-Giroud-Theo: "Se il Milan ha giocato una partita da squadra, è questa, dominando tatticamente, di testa, di gambe". Alla Roma non basta il rigore del momentaneo 2-1 di Paredes: "L’unica magia che riesce alla Roma è scomparire per oltre un’ora".