Gazzetta - Milan, Maignan ci prova per l'Atalanta: decisivi i prossimi allenamenti

Mike Maignan, che ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo a Milanello, proverà a tornare tra i convocati di Stefano Pioli per il match di campionato di domenica contro l'Atalanta a San Siro: come riporta La Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà essere in campo contro i bergamaschi.