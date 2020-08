Gazzetta - Milan, Maldini a Ibiza per una breve vancaza e anche per alcuni appuntamenti di lavoro

Paolo Maldini sta passando qualche giorno ad Ibiza: il dt rossonero si trova lì per una breve vacanza e anche per qualche appuntamento di lavoro. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che un anno fa l'ex capitano, mentre si trovava ad Ibiza per alcuni giorni di riposo, incontrò e convinse Theo Hernandez ad accettare la proposta milanista.