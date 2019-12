Gazzetta - Milan, Mariano Diaz alternativa a Ibra. No a Giroud

Viste le difficoltà per riportare Zlatan Ibrahimovic in rossonero, il Milan sta valutando anche delle alternative, come per esempio Mariano Diaz del Real Madrid. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle scorse settimane si era parlato anche di Giroud, ma si tratta di un profilo che non si inserisce nelle linee guida della proprietà (no a investimenti pluriennali su giocatori trentenni, Ibra unica eccezione).