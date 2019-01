Gazzetta - Milan, Muriel era il preferito di Gattuso

Leonardo, Maldini e Gattuso sembrano avere idee non sempre convergenti sul mercato. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulle strategie del club rossonero in vista della sessione invernale. Per caratteristiche, ad esempio (avrebbe potuto ricoprire fascia e area, le zone più scoperte della squadra), Muriel era il preferito di Rino. Il tecnico si era esposto perché informato del tentativo, ma è rimasto deluso: la Fiorentina era partita in anticipo.