Gazzetta - Milan-Musah: i rossoneri puntano forte sulla volontà del giocatore. In settimana si può chiudere

MilanNews.it

Dopo Loftus-Cheek e Reijnders, il Milan vuole chiudere presto un altro colpo in mezzo al campo, vale a dire Yunus Musah, centrocampista del Valencia che ha già trovato un accordo di massima con il Diavolo per un contratto da due milioni di euro netti a stagione. Come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, i rossoneri puntano forte sulla volontà del giocatore americano che vuole trasferirsi a Milanello. La speranza in via Aldo Rossi è di chiudere la trattativa in questa settimana.