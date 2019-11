Una gara crudele, che lascerà il segno in ogni modo. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport parlando del big match tra Milan e Napoli in programma sabato pomeriggio a San Siro. Perdendola - osserva la rosea - i rossoneri potrebbero ritrovarsi in acque pericolose. I partenopei, invece, in caso di scivolone potrebbero scivolare nel caos.