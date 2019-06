Nei giorni scorsi, c'è stato il primo contatto tra il Milan e il Cagliari per Nicolò Barella: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, per ora i rossoneri hanno manifestato solo il loro interesse per il centrocampista rossoblù, ma presto potrebbero anche decidere di presentare un'offerta ufficiale. I sardi valutano il giocatore 50 milioni di euro.