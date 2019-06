Gazzetta - Milan, nessuno come Boban nel calcio mondiale

Nel calcio mondiale non esistono molte figure come Boban. Probabilmente nessuna. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport parlando del manager croato. Non c’è un ex calciatore di altissimo livello - scrive la rosea - capitano della Croazia semifinalista mondiale nel ‘98, che sia laureato con master in Storia e abbia una competenza politica e amministrativa pari a quella tecnico-tattica maturata sul campo. Un regista in giacca e cravatta come lo era in maglietta e scarpe da calcio. Non a caso, Infantino l’ha voluto con sé prima da consigliere speciale e poi come capo del calcio. Boban ha partecipato ai capitoli più importanti di questi tre anni Fifa.