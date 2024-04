Gazzetta - Milan, niente Lecce per Thiaw. Stop precauzionale: Pioli punta a recuperarlo per la Roma

Oltre a Pobega e Kalulu, oggi contro il Lecce, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di un altro giocatore infortunato: si tratta di Malick Thaiw che non sarà della partita a causa di una fastidiosa fascite plantare. Non si dovrebbe comunque trattare di nulla di male e lo stop sarebbe solo precauzionale in vista della sfida di giovedì contro la Roma valida per l'andata dei quarti di Europa League, quando mancherà Tomori per squalifica: "A livello precauzionale verrà lasciato a casa, ma con la grande speranza che possa esserci contro la Roma giovedì" le parole di ieri in conferenza stampa del tecnico milanista riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport.

Questa la probabile formazione del Milan per la sfida odierna contro il Lecce:

(4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.