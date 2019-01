Gazzetta - Milan, niente Olympiacos per Antonio Donnarumma: il portiere ha mercato in Championship

E' saltato il trasferimento di Antonio Donnarumma all'Olympiacos: dopo l'infortunio di Reina, il Milan ha infatti deciso di trattenerlo per qualche giorno in più, ma il club greco aveva fretta e così ieri ha annunciato Yuri Lodygin, ex Zenit San Pietroburgo. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, che spiega che il portiere rossonero ha mercato in Championship, seconda divisione inglese.