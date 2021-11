Gazzetta - Milan, non è escluso un nuovo rinnovo per Ibra a fine stagione

Il pensiero di Zlatan Ibrahimovic è rivolto al Porto e soprattutto al derby di domenica, ma lo svedese guarda anche oltre: l'attaccante rossonero punta infatti allo scudetto e al Mondiale di Qatar 2022, al quale vorrebbe arrivarci da giocatore del Milan. Per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, un nuovo rinnovo con il club di via Aldo Rossi al termine di questa stagione non è escluso. E chissà che dopo il Mondiale non possa esserci per lui un futuro da dirigente milanista.