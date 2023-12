Gazzetta - Milan, obiettivo Guirassy a gennaio: i rossoneri vogliono accelerare per anticipare la folta concorrenza

In vista del mercato di gennaio, il Milan sembra aver ben chiaro in testa il primo obiettivo per l'attacco: si tratta di Serhou Guirassy, 27enne centravanti dello Stoccarda che in questa stagione è già a quota 19 gol segnati (17 in Bundesliga e due in Coppa di Germania). Numeri spaventosi che ovviamente hanno attirato l'attenzione di mezza Europa.

Per arrivare a Guirassy non servirà trattare con lo Stoccarda perchè nel suo contratto è inserita una clausola rescissoria da 17 milioni di euro. Una cifra non impossibile nemmeno per il Milan che punta ad accelerare già nei prossimi giorni per cercare di anticipare la folta concorrenza di club che ha messo gli occhi sull'attaccante guineano. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.