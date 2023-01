Gazzetta - Milan, occhio ad Okafor per l'estate. Se partisse Leao...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha nel rinnovo di Leao una delle sue priorità ma, nel caso in cui la telenovela non dovesse andare a buon fine, i rossoneri dovrebbero muoversi per tempo per trovare un sostituto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista di Maldini e Massara è quello di Noah Okafor, attaccante classe 2000 del Salisburgo. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel giugno 2024, ha un ingaggio non elevato e ha ben impressionato proprio contro il Milan in Champions League.