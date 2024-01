Gazzetta - Milan, oggi Bennacer lavorerà ancora a parte per poi unirsi al gruppo a metà settimana

Ismael Bennacer, rientrato dalla Coppa d'Africa dopo l'eliminazione della sua Algeria al termine della fase a gironi, punta a tornare a disposizione di Stefano Pioli sabato per la trasferta sul campo del Frosinone. Il centrocampista rossonero è tornato con un lieve affaticamento muscolare che può essere smaltito in pochi giorni.

Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, ieri Bennacer ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello e si allenerà a parte anche nella giornata di oggi, per poi riunirsi al gruppo a metà settimana ed essere così regolarmente convocato da Pioli per la sfida di sabato alle 18 in casa del Frosinone.