Come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Lucas Biglia, che domenica ha lasciato lo stadio di San Siro in stampelle, si sottoporrà oggi ad alcuni esami per capire i tempi di recupero in seguito al riacutizzarsi di un problema muscolare al polpaccio: per il regista argentino, si prevede un mese di stop.