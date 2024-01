Gazzetta - Milan, oggi Florenzi dovrebbe tornare in gruppo: a Udine ci sarà anche lui

vedi letture

Alessandro Florenzi, che si era infortunato ad Empoli, ha recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite e oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a Milanello. Se non ci saranno problemi, il terzino milanista dovrebbe tornare a far parte regolarmente dei convocati di Stefano Pioli per la trasferta di Udine in programma sabato sera. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Questa la probabile formazione del Milan per la sfida contro l'Udinese:

Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.