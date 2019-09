Gazzetta - Milan, oggi primo giorno a Milanello per Rebic

Doveva essere ieri il primo giorno a Milanello di Ante Rebic, ma il club rossonero ha deciso di concedere al croato un giorno in più di riposo per smaltire le fatiche della nazionale e così il suo debutto nel Centro sportivo di Carnago avverrà nella giornata di oggi. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Marco Giampaolo non vede l'ora di incontrarlo per iniziare a spiegargli il suo calcio.