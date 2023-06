Gazzetta - Milan, oggi vertice con l'agente di Rebic: proposte dalla Turchia per il croato

MilanNews.it

Nella giornata di oggi, i dirigenti del Milan incontreranno Fali Ramadani, note agente con cui ci saranno due argomenti sul tavolo: da una parte c'è la trattativa ormai quasi definita che porterà Luka Romero, in uscita a zero dalla Lazio, in rossonero, mentre dall'altra verranno valutate le proposte arrivate dalla Turchia per Ante Rebic. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.