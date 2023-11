Gazzetta - Milan, Okafor centravanti contro la Fiorentina. Con lui dal 1’ Pulisic e Chukwueze

Sabato sera contro la Fiorentina, Stefano Pioli dovrà fare a meno sia dell'infortunato Rafael Leao che dello squalificato Olivier Giroud. Nel ruolo di centravanti, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, non ci sarà Luka Jovic, che in teoria è il sostituto ideale del francese, ma Noah Okafor. Ai suoi lati ci saranno dal primo minuto Samuel Chukwueze a destra e Chiristian Pulisic a sinistra al posto del portoghese.