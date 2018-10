Gazzetta - Milan, ombre cinesi: con Li passivo di 126 milioni

Ombre cinesi. La Gazzetta dello Sport in edicola stamane pone l’accento sulla “gestione surreale” di Yonghong Li, sparito dopo un anno con un buco personale di 400 milioni. Il risultato del bilancio 2017-18 è pessimo. I dati ufficiali - osserva la rosea - parlano di una perdita netta di 126 milioni di euro. Le 109 pagine di bilancio consolidato sono lo specchio fedele di una filosofia gestionale azzardata. L’aumento spropositato dei costi non è stato compensato da una crescita altrettanto importante dei ricavi. Il Milan ha avuto introiti per 255,8 milioni (43,7milioni in più rispetto alla stagione 2016-17), ma i costi sono cresciuti addirittura del 22.7%, passando da 273,9 a 354,4 milioni.