Gazzetta - Milan, Origi potrebbe lasciare il Diavolo per l’Arabia

vedi letture

Stefano Pioli non ha portato Divock Origi negli Stati Uniti per la tournée americana, sintomo che il giocatore belga non fa parte dei suoi piani per la prossima stagione. Il giocatore è in uscita e potrebbe lasciare il Milan per andare in Arabia Saudita. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.