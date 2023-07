Gazzetta - Milan, Origi punta i piedi: non vuole andare via. Ma in via Aldo Rossi sono di tutt’altro avviso...

Dopo una stagione molto deludente, Divock Origi non sembra intenzionato a lasciare il Milan e ha voglia di rifarsi e dimostrare che il Diavolo non ha fatto male a scommettere su di lui un anno fa. Il problema, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, è che è in via Aldo Rossi la pensano diversamente e sono al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.