Gazzetta - Milan, ottimismo per Thuram: rossoneri convinti di chiudere. Risposta entro domani

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, c'è grande ottimismo in casa rossonero in merito al possibile sbarco a Milanello di Marcus Thuram, attaccante in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach. Il Milan è convinto di poter chiudere e attende una risposta del francese entro domani. La sensazione è che il figlio di Lilian abbia scelto il rossonero e non il PSG.