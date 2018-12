Gazzetta - Milan-Parma si gioca sulle fasce

La rincorsa del Milan verso il quarto posto e la zona Champions League è ostacolata, negli ultimi mesi, dai numerosi infortuni che hanno colpito la rosa di Gennaro Gattuso. Per questo motivo, la dirigenza rossonera si muoverà a gennaio sul mercato. Secondo voi,...

Archiviato il decimo turno di campionato Primavera 1, in cui il Milan è stato sconfitto dal Sassuolo, è tempo di pensare alla prossima giornata, che vedrà i rossoneri impegnati contro il Cagliari. Questo il tabellone completo: Chievo Verona-Torino...

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, il Chelsea ha rifiutato una prima proposta arrivata da parte del Barcellona in vista del mercato di gennaio per il centrale Andreas Christensen. Il danese piace molto anche al Milan, che sta parlando con i Blues di un possibile...

Nella vittoria del Milan contro il Dudelange Stefan Simic ha esordito in una partita ufficiale con la maglia rossonera, dimostrando di non subire la pressione della prima gara a San Siro da titolare e disimpegnandosi bene al centro della difesa. La redazione di MilanNews.it...

Anche per la stagione calcistica 2018/2019 e per il sesto anno consecutivo Fujitsu Climatizzatori sarà partner di AC Milan, un sodalizio che entrambe le società hanno voluto valorizzare con un momento istituzionale insieme a Daniele...

A un passo dalla storia. C’è mancato davvero poco che il 29 novembre 2018 diventasse il giorno più nero dell’ultracentenaria storia dell’Ac Milan. Quello che sui libri di storia del calcio sarebbe stato ricordato come il giorno della memorabile e f...

Parma, i convocati per il Milan: assente Siligardi

De Zerbi, coscienza pulita ma non basta

Parma, D'Aversa non si fida: "Mi aspetto un Milan col 3-4-3 visto all'Olimpico"

Gattuso sulle alternative a centrocampo: "Mauri ha fatto bene, Bertolacci prestazione da non buttare. Montolivo? Anche lui può giocare"

Gattuso sugli acciaccati: "Cutrone e Bakayoko non erano al massimo ma ora sono a disposizione"

Gattuso su Gazidis: "Abbiamo pranzato insieme. Può essere un valore aggiunto per il club"

Sky - Gazidis ha già iniziato ad imparare l'italiano per calarsi al meglio nel ruolo di a.d.

Gattuso su Conti: "Gli manca l'ultimo step ma è un giocatore ritrovato. Non ha più dolore"

Gattuso su Calhanoglu: "Gli serve continuità di prestazione, spero che continui come nelle riprese contro Lazio e Dudelange"

Morace: "Roma? Non è stata una passeggiata. Abbiamo superato un esame di maturità, buona prova di carattere"

Parma, D'Aversa: "Ho passato sei anni al Milan, Gattuso mi portava in giro a mangiare il pesce"

Dall'Inghilterra - Chelsea, rifiutata la prima proposta del Barcellona per Christensen

Il Milan e il "Goal of the Day": il fulmine di Kakà a Catania

Giacinti, sono nove le reti in Serie A

Terzini adattati a centrali in rossonero: le cinque volte di Zaccardo

Mauri titolare contro la sua ex squadra: l'argentino al Parma dal 2011 al 2015

Ceccarini: "Milan per la difesa uno tra Christensen e Cahill. Fabregas più di un’idea ma costi alti"

Terzini adattati a centrali in rossonero: De Sciglio contro il Siena

Milan Femminile, sono sei le reti in Serie A per Sabatino

Terzini adattati a centrali in rossonero: Oddo a Palermo con Leonardo in panchina

Cutrone, quarto per presenze in tutte le competizioni nel Milan sotto la guida di Gattuso

Niang non convince nemmeno il Rennes: l'ex Milan può tornare in granata

Libertadores: il River non vuole Madrid

Ganz a MTV: "Parma bravo a difendersi e poi nelle ripartenze, sia in velocità che manovrate"

Primavera, il Milan tornerà in campo contro il Cagliari

Tuttosport titola: "C’è il Milan a pranzo, Gazidis già in pressing"

CorSera - Milan, un altro test verità per Cutrone

Milan, per Suso la miglior stagione della carriera

Gazzetta - Conti in regola, Elliott e Uefa vogliono la...

CorSera - Milan, un altro test verità per Cutrone

Tecnica e velocità. Fantasia e inserimenti. Dribbling e sovrapposizioni. Il sapore europeo di questo Milan-Parma, scrive La Gazzetta dello Sport, passerà sulle zolle più laterali. Quelle di Suso, Calhanoglu, Biabiany e Gervinho, ovvero le quattro ali offensive di Gattuso e D’Aversa. Rossoneri e gialloblù proveranno a scardinarsi affidandosi non solo a Cutrone e Inglese, ma anche ai loro uomini capaci di spaccare la partita.

