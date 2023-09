Gazzetta: "Milan, partono in 15. Pulisic va negli USA e torna per ultimo"

vedi letture

"Milan, partono in 15. Pulisic va negli USA e torna per ultimo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Pioli dovrà fare a meno nei prossimi giorni di diversi titolari per i rispettivi impegni con le nazionali. Gli ultimi a tornare a Milanello saranno gli americani Pulisic e Musah.