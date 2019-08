Gazzetta - Milan, per arrivare a Correa non è strettamente necessaria la cessione di André Silva

Nelle ultime ore ci sarebbero stati importanti passi in avanti nella trattativa per Angel Correa, con l'Atletico Madrid che avrebbe abbassato la sua richiesta di 50 milioni di euro. Secondo La Gazzetta dello Sport, per arrivare all'attaccante argentino non sarebbe strettamente necessaria la vendita di André Silva. L’affare tra Milano e Madrid si può chiudere anche prima di incassare dalle cessioni.