Gazzetta - Milan, per Correa è solo questione di bonus

Prosegue la trattativa tra Milan e Atletico Madrid per Correa. Ormai si gioca sul filo dei bonus, scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. I Colchoneros erano convinti di incassare più di 50 milioni, ma i rossoneri non si schiodano dalla base di 40. In nessun modo si potrebbe arrivare ai 55 calcolati dai media spagnoli. L’affare, comunque, si farà. Perché conviene all’Atletico (che piazzerebbe una importante plusvalenza) e al Milan: Boban e Maldini sono certi della bontà della scelta e della compatibilità del profilo tecnico con le esigenze di rifondazione dell’attacco.