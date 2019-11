Gazzetta - Milan, per Ibra possibile ingaggio da 4 milioni

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan, a gennaio, potrebbe effettuare delle cessioni per mettere su un tesoretto da reinvestire sul mercato. Uno degli obiettivi è Ibrahimovic, al quale potrebbe essere offerto un ingaggio intorno ai 4 milioni di euro. Tuttavia, riferisce la rosea, per rientrare nel decreto crescita e usufruire di certi sgravi fiscali, Ibra dovrebbe restare in Italia almeno due anni. Ma avrebbe senso offrire un biennale a un giocatore che nel 2021 compirà 40 anni? L’ideale sarebbe orientarsi su un contratto più breve, ma difficilmente Zlatan accetterebbe questo tipo di soluzione.