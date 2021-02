Gazzetta - Milan, per Kessié pronto un contratto fino al 2026: l'offerta

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gazidis ha dato mandato a Maldini e Massara di avviare una trattativa con l’agente di Kessié per il rinnovo del contratto del forte centrocampista. I vertici di via Aldo Rossi - scrive la rosea - puntano a prolungare il legame per altri cinque anni (fino al 2026), il tutto condito da uno stipendio intorno ai 3 milioni di euro (la soglia da non superare è quella dei 4 milioni). La volontà di rinnovare è reciproca, ma va trovato l’accordo economico.