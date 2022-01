Gazzetta - Milan, per l'estate salgono le quotazioni di Lang del Bruges

In vista del prossimo mercato estivo, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport sul mercato del Milan, sono in rialzo le quotazioni di Noa Lang, attaccante classe 1999 del Bruges che può giocare a destra, a sinistra e anche da trequartista. Il giocatore olandese, che viene valutato 25 milioni di euro, lascerà il club belga in estate e in cima ai suoi desideri ci sarebbe proprio il Milan. Sul giocatore ci sono anche Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund.