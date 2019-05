Gazzetta - Milan, per lo staff di Maldini si parla di Moncada, Carbone e Costacurta

Se Paolo Maldini accetterà la proposta di Gazidis di affidargli il ruolo di nuovo direttore tecnico del Milan, l'ex capitano sarà affiancato da uno staff per aiutarlo nel suo lavoro: come riporta La Gazzetta dello Sport, si parla dell’attuale capo scout Moncada, figura gradita a Maldini, di Angelo Carbone come nuovo responsabile del settore giovanile e del possibile coinvolgimento, da capire con quali modalità, di Alessandro Costacurta.