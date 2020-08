Gazzetta - Milan, per ora nessun appuntamento in agenda con Raiola per il rinnovo di Gigio

Dopo quello di Ibrahimovic, nelle prossime settimane il Milan dovrà affrontare un altro rinnovo importante, cioè quello di Gigio Donnarumma, il cui contratto scade il 30 giugno 2021. Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, nonostante il club di via Aldo Rossi abbia la ferma intenzione di prolungargli il contratto, per il momento non ci sono in programma incontri con il suo procuratore, Mino Raiola.