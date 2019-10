Gazzetta - Milan, per Pioli pronto un contratto fino al 2021

Dopo la brusca frenata registrata sul fronte Spalletti, il Milan ha subito virato su Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici rossoneri hanno sempre tenuto in considerazione le qualità tecniche e lo spirito aziendalista dell’allenatore ex Fiorentina. Ieri sera Boban e Maldini lo hanno contattato e questa mattina lo incontreranno per proporgli un contratto sino al 2021 con uno stipendio da un milione e mezzo a stagione. I due dirigenti sono convinti di Pioli, che non è considerano una seconda scelta.