Roma ma non solo: Suso ha estimatori anche all’estero. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per lo spagnolo, dopo i giallorossi, si sono fatti avanti anche Lione e Marsiglia. In attesa di novità sul suo futuro, Jesus giocherà da trequartista anche nell’ultima sfida dell’ICC 2019 contro il Manchester United.