Gazzetta - Milan-Piatek: al Genoa 35 milioni in un'unica soluzione. I bonus saranno legati al posizionamento in classifica dei rossoneri

Alla fine, Milan e Genoa hanno trovato la quadra per il trasferimento di Krysztof Piatek in rossonero senza contropartite tecniche: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, i rossoneri verseranno nella casse del Grifone 35 milioni di euro in un'unica soluzione. I bonus saranno minimi e legati al posizionamento in classifica che la squadra di Gattuso riuscirà a ottenere a fine campionato.