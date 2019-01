Gazzetta - Milan-Piatek, pagamento in 3 anni per rientrare nel FPF

Dopo tre ore di vertice, Milan e Genoa hanno raggiunto un accordo sul trasferimento a titolo definitivo di Piatek. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il prezzo stabilito è 40 milioni, ma resta da definire se ai rossoblù andrà in cambio Bertolacci o Halilovic: in tal caso il costo scenderebbe a 35 milioni. Ad ogni modo il pagamento sarà diluito in tre anni, permettendo così al Milan di rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario.