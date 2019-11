Gazzetta - Milan, Piatek potrebbe finire in panchina contro il Parma

La crisi di Kris Piatek continua e anche contro il Napoli il polacco ha deluso parecchio, uscendo dal campo tra i fischi assordanti di tutto San Siro. Come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, in vista del prossimo match contro il Parma, il numero 9 rossonero rischia il posto e potrebbe quindi iniziare la gara dalla panchina, con Leao invece in campo dal primo minuto al suo posto.