"Volevo la numero 9, ma la dirigenza ha detto che andrà a chi riuscirà a conquistarsela. In futuro voglio giocare con la 9 e farò di tutto per averla". Parlando alla tv polacca TVP Sport, Piatek ha esternato il suo desiderio. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il centravanti rossonero vuole quella maglia e proverà in tutti i modi a ottenerla.