Gazzetta - Milan, Pioli aspetta Ibra: lo vuole presente al raduno di lunedì prossimo

Stefano Pioli non ha mai nascosto di voler allenare Zlatan Ibrahimovic anche nella prossima stagione perchè l'attaccante svedese è troppo importante per il suo Milan. Il tecnico milanista si augura che il club e il giocatori trovino l'accordo per il rinnovo nei prossimi giorni così che Ibra possa essere presente a Milanello già lunedì prossimo, giorno del raduno rossonero in vista della prossima stagione. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.