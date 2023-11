Gazzetta - Milan, Pioli e la squadra attendono un nuovo effetto Ibra: presto lo svedese scioglierà le riserve sulla chiamata dei rossoneri

vedi letture

In casa rossonera si continua a parlare molto in questi giorni del possibile ritorno al Milan, stavolta da dirigente, di Zlatan Ibrahimovic: secondo La Gazzetta dello Sport, presto lo svedese scioglierà le riserve sulla chiamata dei rossoneri. Nel Diavolo tutti spingono per il suo ritorno, compresi Pioli e la squadra che hanno già sperimentato l’effetto Ibra a settembre, quando Zlatan si presentò nel Centro Sportivo di Milanello a cavallo tra il derby perso 5-1 e il debutto in Champions con il Newcastle.