Gazzetta - Milan, Pioli rinnoverà il contratto fino al 2024

"Avanti con il Normal One", scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Stefano Pioli, o meglio, del suo futuro. Il tecnico del Milan ha un contratto in scadenza nel 2022, quindi il rinnovo non è un'urgenza. Dirigenza tecnica e proprietà, comunque, sono d’accordo nel tenerlo al timone della squadra. Quando sarà il momento - scrive la rosea - firmerà il prolungamento fino al 2024, per proseguire in armonia con il progetto Elliott.